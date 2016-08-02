У Болівії перехопили 7 тонн кокаїну вартістю 400 мільйонів доларів
04:02, 02 серпня 2016Світ
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Поліція Болівії заарештувала трьох осіб, які намагалися переправити через кордон понад 7 тонн кокаїну.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Як повідомляє болівійська влада, кокаїн знаходився під вантажем мінеральної руди, який намагалися переправити до чилійським портів через віддалений гірський перевал в Андах.
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Болівійська поліція вважає, що кокаїн - вартість якого може досягати 400 млн доларів, призначався для відправки до США.
Операція з арешту цього вантажу розроблялася 10 місяців.
У січні поліція Болівії виявила близько 8 тонн кокаїну, захованого аналогічним чином.
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