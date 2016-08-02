У Болівії перехопили 7 тонн кокаїну вартістю 400 мільйонів доларів

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як повідомляє болівійська влада, кокаїн знаходився під вантажем мінеральної руди, який намагалися переправити до чилійським портів через віддалений гірський перевал в Андах.

Читайте такожПоліція Колумбії вилучила вісім тонн кокаїну

Болівійська поліція вважає, що кокаїн - вартість якого може досягати 400 млн доларів, призначався для відправки до США.

Операція з арешту цього вантажу розроблялася 10 місяців.

У січні поліція Болівії виявила близько 8 тонн кокаїну, захованого аналогічним чином.