Порушення російським літаком повітряного простору Польщі: прокуратура розслідує інцидент

Йдеться про порушення повітряного простору над Краковом 29 серпня за участю росіянина, передає Радіо Польща.

Російський пілот, який летів з Чехії у Радом, не поставив до відома про свій політ польський командно-диспетчерський пункт.

Винуватець інциденту є одним з учасників ХІІ Чемпіонату світу з авіаційної акробатики, який 5 серпня відбудеться в польському місті Радом.

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Росіянин летів з території Чехії, де його літак, який готувався до змагань, порушив закритий на період проведення Всесвітніх днів молоді повітряний простір над Краковом.

"Після невдалої спроби зв'язатися з пілотом літак був перехоплений двома винищувачами F16", - заявив прес-секретар чемпіонату Даріуш Осей.

Пілоти винищувачів по радіо наказали росіянину приземлитися в Садках. Російський літак "заарештували" і закрили в ангарі. Після обшуку машини пілот був звільнений.

Під час Всесвітніх днів молоді та візиту Папи Римського Франциска польські спецслужби, а також армія перебували в стані підвищеної готовності.