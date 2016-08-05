США не планують екстрадицію Гюлена до Туреччини - ЗМІ

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, передає "ЄвроПравда". За даними видання, Анкара не переконала американців представленими доказами, до того ж США стурбовані погрозами у публічних заявах турецьких посадових осіб.

Читайте такожСтамбульський суд видав дозвіл на затримання "натхненника" путчу Фетхуллаха Гюлена

Американські і турецькі офіційні особи в приватному порядку обговорювали ситуації, за яких Гюлен може бути виданий, але американські власті поки не бачать вагомих аргументів на користь екстрадиції.

Як повідомляв УНІАН, суд Стамбула виніс рішення про затримання мусульманського проповідника Фетуллаха Гюлена.

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим звинуватив в організації спроби військового перевороту опозиційного мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена.