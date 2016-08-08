Путін став менш симпатичним росіянам - опитування

Про це повідомляє РБК.

Соціологи запропонували росіянам відповісти на питання, якими словами вони могли б позначити своє ставлення до Путіна. Самими популярними відповідями виявилися «Симпатія» (29%), «Не можу сказати про нього нічого поганого» (31%) і «Нейтральне, байдуже ставлення» (17%)

Кількість тих, що симпатизують Путіну практично не змінилася з цього березня (тоді було 30%), а от у березні 2015-го таких було 37%. Стільки ж росіян симпатизувало Путіну на початку його кар'єри в керівництві країни - в березні 2000 року їх було 29%, в лютому 2002-го - 30%.

Падіння симпатії до Путіна, порівняно з торішніми показниками, пов'язана із зникненням емоційного підйому у росіян, викликаного санкціями і ситуацією з Кримом - все це завдяки роботі державних ЗМІ змушувало об'єднатися навколо лідера, пояснив РБК причини падіння симпатій до президента директор "Левада-центру" Лев Гудков.

Останній раз, нагадує Гудков, симпатії до Путіна збільшувалися в складний для країни період економічної кризи 2007 року і війни з Грузією 2008 року. Зараз же, констатує Гудков, на перший план виходять індиферентні настрої щодо відношенню до президента, які природні для авторитарних режимів.

17% респондентів на питання соціологів, яким би словом вони позначили своє ставлення до Путіна, відповіли, що він їм байдужий. Це один з найвищих показників байдужості за весь час проведення опитувань - більше було тільки в березні 2013 року (22%) і в січні 2011-го (18%), в останньому випадку - в розпал акцій протесту опозиції, незадоволеної фальсифікаціями на виборах в Держдуму в грудні 2011 року.

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Рівень довіри до Путіна у росіян, як випливає з опитування, залишається стабільно високим вже довгі роки і практично не змінюється з того моменту, як він став президентом. У липні цього року 78% респондентів довіряють Путіну (в розрахунок бралися ті, хто повністю довіряє президенту і скоріше довіряє), в березні цього року довіру виражало 73% росіян, у березні 2015-го - 83%, а в березні 2014-го - 71%.

У липні 2000 року довіряли президенту 72%, у серпні 2001-го - 70%. За словами Гудкова, високий рівень довіри Путіну - «це організований консенсус» жителів країни навколо фігури президента, «кумулятивний вираз безальтернативності», але не високе визнання його досягнень.