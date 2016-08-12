Хакери спробували зламати сайти WADA і спортивного суду в Лозанні

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представників організації, передає РБК.

Координатор із зв'язків з громадськістю WADA Меггі Дюран пояснила, що агентство отримало інформацію про ролик на відеохостингу YouTube, в якому повідомлялося про злом сайту.

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Однак, за словами Дюран, було проведено розслідування, в ході якого з'ясувалося, що цього не сталося. При цьому вона уточнила, що WADA продовжує стежити за ситуацією.

Разом з тим, генеральний секретар CAS Матьє Ріб в бесіді з AP зазначив, що «була зроблена спроба зламати сайт CAS, але це не було не в перший і не в останній раз».

Він додав, що інформація на сайті арбітражу є громадською, однак комісія проводить розслідування, щоб переконатися у відсутності збитків від дії хакерів.