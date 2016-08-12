Громадян України немає серед постраждалих внаслідок вибухів на курорті у Таїланді - МЗС
Громадян України немає серед постраждалих внаслідок вибухів на таїландському курорті Хуахін.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.
За інформацією посольства України в Таїланді, внаслідок двох вибухів, які пролунали сьогодні вночі на тайському курорті Хуахін, одна громадянка Таїланду загинула, 10 осіб було поранено.
«Серед іноземців, які отримали поранення різного ступеню тяжкості, громадян України немає», - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, за даними поліції, бомби в Хуахіні були закладені у горщики для квітів і приведені у дію за допомогою мобільних телефонів.
Вибухи сталися на відстані 50 метрів один від одного з інтервалом у півгодини.