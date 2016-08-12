В РФ підтвердили загибель у сирійській кампанії двадцятого військового

Про це Юрій Коков написав у себе в инстаграме.

"При виконанні бойового завдання в Сирійській Арабській Республіці геройськи загинув житель м. Нарткала Урванского району Кабардино-Балкарії Аскер Біжоєв. Указом Президента Російської Федерації він посмертно нагороджений Орденом Мужності. Нагорода вручена його батькам", — написав Коков, передає "Дождь".

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Глава Кабардино-Балкарії написав, що влада республіки вважає своїм завданням зробити все, що б в якійсь мірі полегшити батькам тяжкість цієї нічим непоправної втрати".

Вперше інформацію про смерть військового озвучив коментатор "Кавказького вузла" karachaev. Тоді офіційно цю інформацію не підтверджували.

"Я чув, Аскер його звали. Причому дата його загибелі збігається з вчорашньою (24 травня) інфою про артобстріл російської бази в Сирії, де згоріли чотири вертольоти", — повідомляв "Кавказький вузол". Тоді ж видання написало, що військового поховали в його рідному місті Нарткала.

Раніше була підтверджена загибель в Сирії 19 росіян. Останній випадок стався з вертольотом Мі-8 1 серпня, на борту якого були 5 осіб. Всі вони загинули.