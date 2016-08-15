Вибух автобуса в Сирії: смертник ІД убив більше 30 повстанців

17:28, 15 серпня 2016
Світ
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Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух автобусу в Сирії недалеко від кордону з Туреччиною.

REUTERS

Як передає Європейська правда з посиланням на Reuters, за даними сирійського Центру з моніторингу дотримання прав людини, в результаті вибуху загинули щонайменше 32 людини.

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Місцеві повстанці повідомили, що автобус перевозив бійців, які прямували в північну провінцію Алеппо, щоб приєднатися до боротьбі проти ІД.

"Ісламська держава" оприлюднила заяву і повідомила  що в результаті вибуху загинули 50 членів повстанських груп.

Як повідомили турецькі ЗМІ, вибух прогримів біля входу в табір для біженців неподалік від турецько-сирійського кордону.

Як повідомляв УНІАН, в автобусі бойовик привів у дію вибуховий пристрій, який знаходився у нього в жилеті.

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