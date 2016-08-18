У Сирії загинули ще як мінімум двоє російських військових: у Підмосков'ї знайдено могили – розслідування

Повідомляє Медуза з посиланням на дослідницьку група Conflict Intelligence Team (CIT).

За даними CIT, за минулий рік на кладовищі у підмосковному Солнечногірську були поховані два офіцера підрозділу Сил спеціальних операцій: капітани Олег Архіреєв і Максим Сороченко. В Солнечногірську знаходиться центр спеціального призначення «Сенеж» — одне з двох підрозділів ССО.

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За словами родичів Архіреєва, він загинув 9 червня 2016 року в Сирії. Офіційно обставини його смерті не розкриваються.

Поруч з могилою Архіреєва знаходиться поховання капітана Максима Сороченка, посмертно нагородженого орденом Кутузова. Сороченко помер 19 листопада 2015 року — в той самий день, що і Федір Журавльов, чию загибель в Сирії офіційно підтвердила влада РФ.

Вдові Сороченко, зазначає CIT, на одному із заходів, що проводяться за участю Міноборони, були вручені ключі від автомобіля разом з вдовою Журавльова. «Оскільки і Федір Журавльов, і Максим Сороченко були бійцями ССО і загинули в один день, а також їх вдів одночасно нагороджували на турнірі, з великою ймовірністю вони загинули в одному бою», — пише CIT.

Як повідомляв УНІАН, раніше в РФ підтвердили загибель двадцятого військового у сирійській кампанії.

Нагадаємо, раніше була підтверджена загибель в Сирії 19 росіян. Останній випадок стався з вертольотом Мі-8 1 серпня, на борту якого були 5 осіб. Всі вони загинули.