Прем'єр Туреччини: ми не допустимо розколу Сирії за етнічним принципом

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим, передає Бі-бі-сі. При цьому він висловив занепокоєння у зв'язку з можливим розколом Сирії за етнічним принципом.

Читайте такожСирійська авіація здійснила удари по району, де розташовується спецназ США - Пентагон"У найближчі півроку ми будемо грати більш активну роль. Це означає, що ми не дозволимо, щоб Сирія була розділена за етнічним принципом", - зазначив турецький прем'єр.

Він також підкреслив, що влада Туреччини зараз визнає легітимність президента Сирії Башара Асада, але вважає, що в подальшому він повинен покинути цей пост, оскільки "йому немає місця в майбутньому країни".

"У майбутньому в Сирії не повинно бути ніяких РПК (Робоча партія Курдистану), екстремістського угруповання "Ісламська держава" або Асада", - заявив Йилдирим.

Раніше Туреччина підтримувала різні угруповання, які прагнуть повалити президента Асада. У той же час, зараз турецька влада стурбована зростаючою силою курдських збройних формувань на території Сирії.

Раніше сирійська авіація завдала бомбових ударів по позиціях курдських формувань в районі міста Хасак, приблизно в 80 км на південь від турецького кордону.