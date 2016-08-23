Керрі про переговори між США та Росією: "сирійський абсурд" триває занадто довго

"У найближчі дні наші команди зустрінуться, і залежно від того, де ці дискусії відбудуться, досить імовірно, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і я також хотіли б зустрітися", - повідомив Керрі 22 серпня, передає Радіо Свобода.

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Також держсекретар США сказав, що "сирійський абсурд" триває занадто довго, і вкрай важливо, щоб сили, які підтримують сирійський режим, Росія та Іран, і ті, хто підтримує опозицію, Сполучені Штати і їхні партнери на Близькому Сході, зібралися разом, щоб покласти край бойовим діям.

Керрі запропонував обмінюватися розвідувальними даними з Росією, щоб координувати повітряні удари по угрупованню "Ісламська держава" та сирійській філії "Аль-Каїди" - "Фронту Ан-Нусра" - зупинивши при цьому напади на помірковану опозицію режимові башара Асада.

Як повідомляв УНІАН, станом на 8 серпня у ході конфлікту в Сирії з березня 2011 року загинули 292 817 осіб. За даними Центру моніторингу за дотриманням прав людини в Сирії, із загиблих 84 472 - цивільні особи, з них майже 15 тисяч - діти, більше 9 тисяч - жінки.