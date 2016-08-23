Міноборони Росії приховало загибель полковника у Сирії

Про це повідомили родичі загиблого, передає "Дождь".

Військовослужбовця поховали з військовими почестями в Білорусі, звідки родом його батько. Міноборони Росії про загибель офіцера не повідомляло.

Полковник Володимир Бекиш був кадровим російським військовослужбовцем, розповіли його батько Володимир Бекиш і сестра Світлана Булак. За їхніми словами, Володимир Бекиш-молодший загинув 19 червня. У свідоцтві про смерть, отриманому родичами, зазначено, що він загинув у Сирійській Арабській Республіці.

За словами батька, Бекиш служив у столиці Бурятії Улан-Уде, де живе його сім'я. Номер військової частини родичі назвати відмовилися. За словами батька офіцера, він був "начальником розвідки" свого підрозділу.

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Як повідомили родичам представники Міноборони, смертельне поранення Бекиш отримав в районі Алеппо. "Вони прийшли, почали вечеряти. Ні стрілянини не було, нічого не було. І звідкись виник чи то снаряд, чи то міна вибухнула. І мій син отримав поранення у потилицю, а вісім людей поранено", — повідомив Володимир Бекиш-старший.

Військовослужбовець був похований з військовими почестями на цвинтарі "Аульс" у Гродно.

Наразі офіційно підтверджена загибель у Сирії 20 російських військовослужбовців.

Раніше сайт британського телеканалу Sky News з посиланням на розмову з російськими найманцями, які воювали у Сирії, повідомив, що в бойових діях загинули 500-600 військових РФ.