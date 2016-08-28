Російська авіація скинула касетні бомби на Ідліб, 3 загиблих

13:10, 28 серпня 2016
Світ
664 0

Літаки ВКС Росії скинули касетні бомби на підконтрольні опозиції населені пункти в сирійській провінції Ідліб.

REUTERS

Загинули троє мирних жителів, ще 8 отримали поранення.

Читайте такожМосква і Дамаск застосовують запалювальну зброю у Сирії - правозахисникиЗгідно інформації, отриманої агентством «Анадолу» від представників цивільної оборони, російська авіація атакувала селища Тума і Шалаг. Поранені доставлені в польові шпиталі.

Загони цивільної оборонипрочісують місцевість на предмет виявлення  снарядів, що не розірвалися.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter