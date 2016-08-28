Російська авіація скинула касетні бомби на Ідліб, 3 загиблих

Загинули троє мирних жителів, ще 8 отримали поранення.

Читайте такожМосква і Дамаск застосовують запалювальну зброю у Сирії - правозахисникиЗгідно інформації, отриманої агентством «Анадолу» від представників цивільної оборони, російська авіація атакувала селища Тума і Шалаг. Поранені доставлені в польові шпиталі.

Загони цивільної оборонипрочісують місцевість на предмет виявлення снарядів, що не розірвалися.