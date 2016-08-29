Ірак попросив Саудівську Аравію замінити посла

Міністерство закордонних справ Іраку пояснило своє прохання тим, що Тамер аль-Сабхан шкодить розвитку відносин між Іраком і Саудівською Аравією, передає Бі-бі-сі.

При владі в Іраку знаходяться політики-шиїти, а в Саудівській Аравії - суніти. Країни є регіональними суперниками.

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Аль-Сабхан заявив, що шиїти, яких підтримує Іран, йдуть на конфлікти і провокують сунітів всередині Іраку.

Посол також заявив про те, що на його життя готувався замах, за яким стояв Іран. При владі в Тегерані також знаходяться шиїти.

Аль-Сабхан закликав іракський уряд виключити шиїтів з військової кампанії проти організації "Ісламська держава", оскільки, на його думку, шиїти гноблять місцевих сунітів.

Аль-Сабхан після прохання іракського МЗС пояснив, що політика Саудівської Аравії щодо Іраку не зміниться в разі його відкликання.

Посольство Саудівської Аравії в Іраку було знову відкрито в грудні минулого року. Саудівська Аравія закрила посольство в 1990 році, після того, як Ірак вторгся в Кувейт. Аль-Сабхан став першим саудівським послом в Багдаді після відкриття посольства.