Монако витратить мільярд євро, щоб збільшити територію на 6 гектарів

"Загальна вартість робіт з побудови інфраструктури - близько одного мільярда євро" - повідомили в компанії Bouygues group, передає Європейська правда.

Території князівству додадуть за рахунок віддалення берегової лінії в море.

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Буде зроблено насип, оточений 18 бетонними трапецієподібними балками висотою 26 метрів і масою 10 тис. тонн кожна.

На новій території зведуть житлові будинки загальною площею 60 тис. кв. м, також буде розширено концертний зал "Грімальді Форум", побудовані парковка, парки і набережна.

Загалом в результаті робіт, які мають завершитися до 2025 року, територія Монако, яка зараз становить 202 гектари, буде збільшена на 6 гектарів.