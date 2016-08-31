Руссефф оскаржить імпічмент у Верховному суді Бразилії

Про це вона заявила під час виступу в столиці країни, передає ТАСС.

"Я звертаюся до тих, хто голосував за мене на виборах: "Не відмовляйтеся від боротьби". Я пропоную всім боротися за відновлення демократії", - сказала вона.

"Це рішення увійде в історію як одна з найбільших несправедливостей. Ми будемо оскаржувати його в усіх можливих інстанціях", - зазначила Руссефф.

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Захист Руссефф вже підготував відразу дві апеляції. Ці документи будуть направлені до Федерального верховного суду Бразилії. В одній з апеляцій захист вказує на процесуальні порушення, в іншій - наполягає на відсутності підстав для імпічменту.

"Першу апеляцію ми подамо, можливо, вже сьогодні або завтра. Друга буде представлена в найближчу п'ятницю або понеділок", - сказав адвоката Руссефф Жозе Едуарду Кардозу.

Раніше прихильники Руссефф звернулися в Міжамериканську комісію з прав людини при Організації американських держав з вимогою визнати ініціативу про її відставку незаконною. Автори документа закликали представників цієї міжнародної організації втрутитися в ситуацію і "негайно поновити на посаді" відстороненого президента.

Як повідомляв УНІАН, Сенат Бразилії офіційно позбавив Ділму Руссефф президентської посади без права займатися політикою до кінця 2027 року. Віце-президент Мішель Темер офіційно затверджений главою держави.