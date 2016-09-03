Обама закликав Китай "не грати м'язами" в Південно-Китайському морі
03:42, 03 вересня 2016Світ
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Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що Пекін не повинен "грати м'язами" при вирішенні територіальних суперечок, зокрема в Південно-Китайському морі.
REUTERS
Таку думку він висловив в інтерв'ю телеканалу CNN, передає РБК.
"Якщо ви підписали договір, який передбачає вирішення питань на морі в міжнародному арбітражі, то той факт, що ви більше ніж Філіппіни, В'єтнам або інші країни... не дає вам права грати м'язами. Ви повинні дотримуватися міжнародного права", — підкреслив Обама.
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Він додав, що США підтримують "мирний підйом" Китаю, але в Пекіні повинні усвідомлювати, що "зростаюча міць означає зростаючу відповідальність".
Обама зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном в рамках саміту "Великої двадцятки" наступного тижня.
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