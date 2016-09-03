Узбекистан прощається з президентом, який керував країною більше чверті століття (фото, відео)

Мешканці Ташкента вранці в суботу, 3 вересня, вийшли на вулиці міста для прощання з президентом країни Ісламом Карімовим, про смерть якого влада повідомила напередодні ввечері. В акції взяли участь кілька тисяч ташкентцев, передає РБК.

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Уздовж центральних вулиць, якими проїхав кортеж з тілом Карімова, в два ряди вишикувалися жителі міста, деякі з них тримали в руках квіти. Від проїжджої частини їх відділяв поліцейський кордон — правоохоронці також вишикувалися у два ряди, на відстані близько двох метрів один від одного.

Як повідомляє РИА Новости, тіло Карімова вже доставлено з Ташкента в Самарканд. Труну буде встановлено на площі Регістан, де і відбудеться церемонія прощання. Звідси траурна процесія вирушить на історичне кладовище Шахі-Зінда, де поховані середньовічні діячі, а також батьки Іслама Карімова. Поруч з ними буде похований і сам президент.

У зв'язку зі смертю лідера, який беззмінно керував країною більше чверті століття, в Узбекистані оголошений триденний траур. На похорон Карімова прибули делегації 17 держав.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в Узбекистані офіційно оголосили про смерть президента Іслама Карімова.