Опитування: 85% французів не хочуть, щоб Олланд балотувався у президенти

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на RTL.

За даними соціологічного опитування, 85% французів не хочуть бачити Олланда кандидатом у президенти на виборах 2017 року.

Читайте такожСаркозі пообіцяв заборонити мусульманські купальники буркіні, якщо стане президентом

За останні півроку кількість виборців, які хотіли б, щоб Олланд знову висунув свою кандидатуру, скоротилася на 5% - у квітні проти участі президента у виборах висловлювалися 80% респондентів.

Як повідомляв УНІАН, колишній президент Франції Ніколя Саркозі досить оригінально підтвердив свій намір знову боротися за найвищий державний пост, видавши книгу під назвою "Все для Франції", в якій заявив про свої президентські амбіції.