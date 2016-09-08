Шведський ілюстратор звинуватив партію "Единая Россия" в крадіжці його малюнку з Financial Times

Про це пише Медуза з посиланням на Bēhance.

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Як повідомляє шведське громадське телебачення SVT, фотографію матеріалу «Единой России» Экваллю прислав з російського е-мейла невідомий чоловік. У сюжеті SVT говориться, що матеріал поширювався в Нижньому Новгороді, однак на самому матеріалі, судячи по знімку, надрукована адреса новгородського відділення партії.

Шведські журналісти стверджують, що зв'язалися з представником передвиборного штабу партії Романом Золіним, який заявив, що «матеріал розійшовся дуже маленьким тиражем» «у невеликому місті», і висловив готовність зв'язатися з автором роботи, щоб принести вибачення і вирішити, як «владнати питання».

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Згідно з повідомленнями новгородських ЗМІ, Роман Золін — ім'я місцевого підприємця, активіста, блогера і видавця; але чи співпрацює він з «Єдиною Росією», невідомо.

У пості на сайті Behance Эквалль заявив, що не впевнений, чи дійсно використання його роботи було обмеженим, і попросив тих, хто бачив ілюстрацію в матеріалах «Єдиної Росії», зв'язатися з ним.