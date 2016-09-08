Ердоган заявив, що Туреччина і США готові до штурму "столиці" ІД

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

За словами Ердогана, думку про можливі спільні дії проти бойовиків висловив президент США під час їх зустрічі на саміті G20 в Китаї.

Читайте такожУ Сирії повстанці відбили у ІД 10 сіл

Ердоган, коментарі якого опублікували турецькі ЗМІ, вважає, що військові обох країн повинні зібратися і обговорити, що саме має бути зроблено. Американська сторона поки ніяк не прокоментувала заяви турецького президента.

Минулого місяця Туреччина почала операцію всередині Сирії, спрямовану одночасно і проти ІД, і проти курдських повстанців.

Сирійські повстанські загони, підтримувані Туреччиною, відкинули сили ІД від прикордонного міста Джераблус, але Туреччина також стурбована перевіркою просування курдських сил, які вона розглядає як терористичні.

Читайте такожСпостерігачі: у боях біля оплоту ІД у Сирії війська Асада зазнали поразки

Наступ триває, і Росія, яка виступає на стороні президента Сирії Башара Асада, заявляє, що глибоко стурбована рухом турецьких військ вглиб території Сирії.

Захоплення Ракки, яка в даний час вважається де-факто столицею джихадистів, було ключовим моментом у зміцненні позицій угруповання "Ісламська держава", що захопила частину території Іраку і Сирії.

Вважається, що від 250 до 500 тисяч людей досі живуть у цьому районі, але в ситуації жорстокого поводження з цивільними особами.