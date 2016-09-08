Новий раунд переговорів щодо Сирії: AP анонсував зустріч Лаврова і Керрі

Такі дані розповсюдило в середу інформаційне агентство Associated Press (AP), з посиланням на американських офіційних осіб, повідомляє ТАСС.

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У Держдепартаменті кореспонденту російського інформагентства відмовилися підтвердити або спростувати достовірність даної публікації, переадресувавши до вже офіційно сказаного щодо цього американською владою.

Виступаючи раніше в той же день на регулярному брифінгу для журналістів, заступник начальника прес-служби Держдепартаменту Марк Тонер стверджував, що Вашингтон поки не в змозі підтвердити плани поїздки Керрі до Женеви на зустріч з Лавровим. "На даному етапі мені нічого оголошувати про будь-які плани поїздок (Керрі)", - сказав він. На питання, чи означає це потенційно, що глава зовнішньополітичного відомства США може і не поїхати сьогодні до Женеви, Тонер відповів ствердно. Він також заявив, що не може будувати здогади про те, "у чому полягали їх (росіян) мотивація або наміри", коли Москва анонсувала нову зустріч Лаврова і Керрі в Женеві.

Тонер не заперечував, що Лавров і Керрі провели раніше в середу чергову телефонну розмову. "Можу сказати, що держсекретар як і раніше прихильний до продовження зусиль, покликаних стати спробою врегулювати усі питання (в російсько-американському діалозі), щоб досягти домовленості щодо Сирії", - запевнив дипломат.

Як він пояснив, таку угоду, з точки зору Вашингтона, має "встановити міцний режим припинення вогню, забезпечити гуманітарний доступ до всіх районів і відновити переговори (між сторонами сирійського конфлікту) в Женеві". Тим не менш, "ми (США) не погодимося на домовленість, яка не відповідає нашим ключовим завданням", попередив Тонер.