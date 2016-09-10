Назарбаєв призначив нового прем'єр-міністра Казахстану

Відповідний указ №319 у п'ятницю, 9 вересня, підписав президент країни Нурсултан Назарбаєв, повідомляється на сайті глави держави.

Також, згідно з іншим указом президента, першим заступником голови уряду призначений Аскар Мамін.

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Також у прес-службі президента зазначили, що депутати Мажилісу Парламенту в п'ятницю, 9 вересня, на своєму засіданні одноголосно схвалили кандидатуру Сагінтаєва на посаду прем'єр-міністра.

Сагінтаєв подякував за довіру і зазначив, що докладе всі сили і знання для досягнення поставлених завдань.

"Вважаю, що кандидатура Бакитжана Сагінтаєва є найбільш придатною для збереження наступності та ефективності роботи нового уряду", - зазначив у ході свого виступу в парламенті президент Нурсултан Назарбаєв.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв здійснив перестановки в уряді, знявши з посади прем'єр-міністра Каріма Масімова. При цьому, указом президента Масімов призначений на посаду голови Комітету національної безпеки.