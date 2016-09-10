Внаслідок подвійного теракту в Багдаді загинули 12 людей
02:31, 10 вересня 2016Світ
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У п'ятницю в результаті двох вибухів у торговому центрі в східній частині Багдада загинули 12 людей, понад 40 отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в поліції і лікарні.
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Одна бомба вибухнула біля входу в торговий центр, друга - на парковці.
Агентство Amaq, яке підтримує ІДІЛ, повідомило, що вибухи здійснили два терористи-смертники - один з поясом шахіда, інший - у замінованому автомобілі.
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