Внаслідок подвійного теракту в Багдаді загинули 12 людей

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в поліції і лікарні.

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Одна бомба вибухнула біля входу в торговий центр, друга - на парковці.

Агентство Amaq, яке підтримує ІДІЛ, повідомило, що вибухи здійснили два терористи-смертники - один з поясом шахіда, інший - у замінованому автомобілі.