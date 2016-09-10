Інформатор WikiLeaks оголосила голодування у в'язниці

Згідно з її заявою, влада відмовляє їй у лікуванні розладу гендерної ідентичності, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

28-річна Челсі Меннінг, яка раніше була відома під ім'ям Бредлі Меннінг, з 2013 року відбуває тюремне ув'язнення у військовій в'язниці Форт-Лівенворт, штат Канзас.

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У 2014 році суд задовольнив прохання рядового Меннінга змінити його чоловіче ім'я Бредлі на жіноче Челсі, а в 2015 році солдату-трансгендеру дозволили пройти курс гормональної терапії.

У липні цього року Меннінг вчинила спробу самогубства. За словами адвокатів, вчинок Меннінг був спровокований відмовою уряду надати їй необхідний у зв'язку зі зміною статі медичний догляд.

Після цього представники американської армії заявили, що проведуть розслідування порушення дисципліни ув'язненої. За підсумками розслідування спроби суїциду американці може загрожувати ув'язнення в одиночній камері або додатковий термін.

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"Мені потрібна допомога. Мені потрібна була допомога раніше в цьому році. Недостатнє лікування мого розладу гендерної ідентичності, в якому я відчайдушно потребувала, підштовхнуло мене до самогубства. Я до сих пір не отримала лікування", - йдеться в заяві Меннінг.

Американка заявила, що відмовиться стригти волосся. За даними Рейтер, раніше лікарі рекомендували для поліпшення стану Меннінг дозволити їй "слідувати жіночим стандартам догляду за волоссям". Уряд відповів відмовою.