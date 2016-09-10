Інформатор WikiLeaks оголосила голодування у в'язниці

03:34, 10 вересня 2016
Світ
456 0

Американка Челсі Меннінг, засуджена до 35 років в'язниці за передачу понад 700 тисяч секретних документів сайту WikiLeaks, оголосила голодування.

REUTERS

Згідно з її заявою, влада відмовляє їй у лікуванні розладу гендерної ідентичності, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

28-річна Челсі Меннінг, яка раніше була відома під ім'ям Бредлі Меннінг, з 2013 року відбуває тюремне ув'язнення у військовій в'язниці Форт-Лівенворт, штат Канзас.

Читайте також"Зливша" понад 700 тисяч секретних документів сайту Wikileaks намагалася покінчити із собою у в'язниці

У 2014 році суд задовольнив прохання рядового Меннінга змінити його чоловіче ім'я Бредлі на жіноче Челсі, а в 2015 році солдату-трансгендеру дозволили пройти курс гормональної терапії.

У липні цього року Меннінг вчинила спробу самогубства. За словами адвокатів, вчинок Меннінг був спровокований відмовою уряду надати їй необхідний у зв'язку зі зміною статі медичний догляд.

Після цього представники американської армії заявили, що проведуть розслідування порушення дисципліни ув'язненої. За підсумками розслідування спроби суїциду американці може загрожувати ув'язнення в одиночній камері або додатковий термін.

Читайте такожWikiLeaks "злив" аудіозаписи з серверів Демократичної партії США

"Мені потрібна допомога. Мені потрібна була допомога раніше в цьому році. Недостатнє лікування мого розладу гендерної ідентичності, в якому я відчайдушно потребувала, підштовхнуло мене до самогубства. Я до сих пір не отримала лікування", - йдеться в заяві Меннінг.

Американка заявила, що відмовиться стригти волосся. За даними Рейтер, раніше лікарі рекомендували для поліпшення стану Меннінг дозволити їй "слідувати жіночим стандартам догляду за волоссям". Уряд відповів відмовою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter