Прем'єр Греції наполягає на виплаті Німеччиною репарацій за Другу світову війну

Про це він сказав під час прес-конференції у Салоніках у неділю, 11 вересня, передає Deutsche Welle.

"Це є справою честі для Греції і для її народу", - сказав Ципрас.

Він пообіцяв, що його уряд не робитиме у цьому питанні жодних "поспішних кроків", і що наступний крок буде зроблений "у правильний час". Разом з тим Ципрас не уточнив, коли він хоче обговорити це питання з Берліном, інформує агентство dpa.

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Протягом останніх років керівництво Греції неодноразово піднімало тему щодо виплати Німеччиною репарацій за злочини нацизму, оцінюючи їх розмір в різні суми - від 269 до 332 мільярдів євро. У Берліні ці вимоги назвали абсурдними та наголошували, що питання репарацій юридично врегульоване.

Крім того, Алексіс Ципрас вимагає часткового списання боргу Греції кредиторами та послаблення вимог щодо бюджетної економії з боку Німеччини та інших кредиторів.

"Я сказав пані Меркель, що, за її логікою, договори повинні виконуватись. Того ж самого вимагаємо і ми: виконання того, про що домовилися", - сказав прем'єр Греції, нагадавши обіцянку кредиторів, яку вони дали у 2012 році, про те, що частина боргу Греції буде списана, щойно країна досягне первинного профіциту бюджету (без урахування видатків на обслуговування боргу).

Греції вдалось виконати цю вимогу. Як зауважив Ципрас, незважаючи на свої фінансові проблеми, Греція є "оазою стабільності і миру" порівняно з іншими країнами у регіоні.