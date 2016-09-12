У парламент Білорусі пройшли два представника опозиції

У Мінській області в одному з одномандатних округів перемогла Олена Онисим з «Товариства білоруської мови», яка є опозиційним політиком, повідомляє Meduza.

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За попередніми даними ЦВК, явка склала 74,32%. На 110 місць у нижній палаті парламенту претендували 484 кандидата.

У складі парламенту Білорусі минулого скликання представників опозиції не було.

Як повідомляв УНІАН, депутатом парламенту Білорусії нового скликання також була обрана Анна Канопацька з Об'єднаної громадянської партії - вона перемогла в результаті голосування в Мінську.