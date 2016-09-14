Комісія британського парламенту: операція в Лівії викликала міграційну кризу і розквіт ІД

У документі наголошується, що "політика Сполученого Королівства Лівії до і після інтервенції в березні 2011 року ґрунтувалася на помилкових припущеннях і неповному розумінні специфіки країни та ситуації в ній", передає Російська служба Бі-бі-сі.

Відповідальність за подію комісія покладає на колишнього прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, позиція якого, згідно з доповіддю, зіграла вирішальну роль в ухваленні рішення про участь у військовій операції.

"Дії Сполученого Королівства у Лівії були частиною погано спланованої інтервенції, результати якої даються взнаки досі", - сказав глава парламентської комісії Кріспін Блант, що входить, як і Кемерон, в Консервативну партію.

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Серед найбільш небезпечних наслідків операції автори доповіді виділяють міграційну кризу в Європі, внутрішній збройний конфлікт і масові порушення прав людини в Лівії, а також становлення та розвиток екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Представник британського уряду у відповідь на ці заяви нагадав, що операція в Лівії здійснювалася з санкції ООН та отримала схвалення Ліги арабських держав.

Крім Кемерона автори доповіді вважають відповідальною за те, що трапилося, Францію, яка була одним з ініціаторів інтервенції. У документі йдеться, що французька розвідка переоцінила небезпеку, яку становила для мирних жителів громадянська війна в країні.

Форін-офіс виступив на захист військової операції п'ятирічної давності.

"Муаммар Каддафі був непередбачуваний, він володів і засобами, і рішучістю втілити в життя всі свої погрози. Його дії не можна було ігнорувати, необхідна була рішуча і колективна відповідь. Протягом всієї кампанії ми діяли в рамках мандата ООН, захищаючи мирне населення", - сказав представник британського зовнішньополітичного відомства.

Міжнародна операція в Лівії була санкціонована Радою Безпеки ООН 17 березня 2011 року. Їй передували масові протести проти президента Муаммара Каддафі, які переросли в повномасштабну громадянську війну.

Учасники операції в основному надавали підтримку з повітря лівійським повстанцям. У результаті останнім вдалося розбити війська Каддафі. Сам лівійський лідер був схоплений і убитий, а в країні з'явився новий уряд.

Після закінчення війни ситуація в Лівії так і не стабілізувалася. В даний час офіційна влада фактично контролює тільки Тріполі і його околиці, в той час як інші регіони оголосили себе автономними.

Президент США Барак Обама в одному з інтерв'ю назвав рішення про вторгнення в Лівію своєю великою помилкою. Однак він також критикував і європейських союзників своєї країни, які, на його думку, втратили до Лівії інтерес відразу після вторгнення.