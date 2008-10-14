У Канаді почалися треті за чотири роки загальні вибори

У вівторок 14 жовтня в Канаді почалися треті за чотири роки загальні вибори.

Лідер Консервативної партії Стівен Харпер (Stephen Harper), який очолив 2006 року уряд меншості, скликав дострокові вибори з метою зберегти за собою посаду прем`єр-міністра, а за партією – найбільшу кількість місць у парламенті, повідомляє ВВС News.

Опитування свідчать, що консерватори знову можуть перемогти на виборах, їх підтримують 33 відсотки виборців, повідомляє AFP. У їх основних суперників, Ліберальної партії, очолюваної Стефаном Діоном (Stephane Dion), на 5 відсотків менше. Також до парламенту, швидше за все, ввійдуть Нові демократи і Партія зелених Канади, яких підтримують 18 і 11 відсотків виборців відповідно.

Канада є першою країною Великої сімки (G7), де проходять вибори до парламенту з початку світової фінансової кризи. Кореспондент ВВС News в Торонто вважає, що плани Харпера залишитися на другий термін можуть зірватися через нестабільну ситуацію в світовій економіці.

Зокрема, прем`єр-міністра багато критикували за те, що він не виявляє достатнього співчуття канадцям, які втратили свої гроші під час потрясінь на фондових біржах. На думку Діона, у Харпера немає плану виведення Канади з кризи.

Харпер, у свою чергу, розкритикував плани лібералів щодо найбільшої за останній час зміни податкового законодавства. Партія Діона планує скоротити прибутковий податок і податок на прибуток корпорацій, щоб компенсувати введення зборів, спрямованих на захист довкілля. На думку Харпера, це дуже ризиковано в період економічної нестабільності.

Лента.ру