Через фінансову кризу Росія має відмовитись від будівництва авіаносців
Аргументи Єгора Гайдара
Директор Інституту економіки перехідного періоду Єгор ГАЙДАР вважає, що через фінансову кризу Росія має відмовитись від будівництва авіаносців.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Є.ГАЙДАР висловив на прес-конференції в Москві.
«У період, коли доходи бюджету бурхливо зростали, можна було з цікавістю обговорювати питання про те, які витратні програми варто приймати, скільки треба будувати авіаносців, де для них будувати нові верфі…Цей час у минулому», - сказав Є.ГАЙДАР.
На його думку, через деякий час з метою безпеки можна буде повернутися до цієї програми, але тільки не зараз.
Є.ГАЙДАР зазначив, що зараз для Росії найважливіше завдання – зберегти фінансову стабільність в країні і, в першу чергу, в банківській системі.
Він також нагадав, що під час існування Радянського Союзу, коли значна частина коштів виділялася на військово-промисловий комплекс, кораблі такого класу будувалися лише в Україні, на Миколаївському суднобудівному заводі.
Як повідомлялося, 12 жовтня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив Міністерству оборони розробити програму будівництва авіанесучих крейсерів, щоб приступити до створення таких кораблів у найближчі два роки.
"Думаю, що найближчим часом ми підготуємо програму. Вважайте, що це доручення Міністерству оборони щодо відродження авіанесучої компоненти (ВМФ) і визначення місць, де будуватимуться нові авіанесучі крейсери", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.
Як відомо, 24 вересня керівник комісії Ради Федерації з національної морської політики Вячеслав ПОПОВ повідомив, що Росія може побудувати авіаносці в Україні. На думку депутата і колишнього командуючого Північним флотом, у Росії є "продуктивне поле" для взаємодії з Україною в галузі суднобудування. Зокрема, за згодою сторін можуть бути відновлені виробничі потужності верфі в Миколаєві, на якій за часів СРСР будувалися авіаносці.
Разом з тим, слід зазначити, що роботи зі створення дока для надводних кораблів водотоннажністю понад 100 тисячі тонн ведуться в Сєвєродвінську. Отже можлива співпраця з українськими підприємствами, вочевидь, не вийде за рамки поставок окремих вузлів і агрегатів.
Нагадаємо також, що проектування російських авіаносців ведеться з 2005 року, а початок їх будівництва намічено на 2010 рік. Відповідно до планів ВМФ РФ упродовж найближчих 20-30 років буде сформовано 5-6 авіаносних ударних груп.