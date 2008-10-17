Директор Інституту економіки перехідного періоду Єгор ГАЙДАР вважає, що через фінансову кризу Росія має відмовитись від будівництва авіаносців.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Є.ГАЙДАР висловив на прес-конференції в Москві.

«У період, коли доходи бюджету бурхливо зростали, можна було з цікавістю обговорювати питання про те, які витратні програми варто приймати, скільки треба будувати авіаносців, де для них будувати нові верфі…Цей час у минулому», - сказав Є.ГАЙДАР.

На його думку, через деякий час з метою безпеки можна буде повернутися до цієї програми, але тільки не зараз.

Є.ГАЙДАР зазначив, що зараз для Росії найважливіше завдання – зберегти фінансову стабільність в країні і, в першу чергу, в банківській системі.

Він також нагадав, що під час існування Радянського Союзу, коли значна частина коштів виділялася на військово-промисловий комплекс, кораблі такого класу будувалися лише в Україні, на Миколаївському суднобудівному заводі.

Як повідомлялося, 12 жовтня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив Міністерству оборони розробити програму будівництва авіанесучих крейсерів, щоб приступити до створення таких кораблів у найближчі два роки.

"Думаю, що найближчим часом ми підготуємо програму. Вважайте, що це доручення Міністерству оборони щодо відродження авіанесучої компоненти (ВМФ) і визначення місць, де будуватимуться нові авіанесучі крейсери", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

Як відомо, 24 вересня керівник комісії Ради Федерації з національної морської політики Вячеслав ПОПОВ повідомив, що Росія може побудувати авіаносці в Україні. На думку депутата і колишнього командуючого Північним флотом, у Росії є "продуктивне поле" для взаємодії з Україною в галузі суднобудування. Зокрема, за згодою сторін можуть бути відновлені виробничі потужності верфі в Миколаєві, на якій за часів СРСР будувалися авіаносці.

Разом з тим, слід зазначити, що роботи зі створення дока для надводних кораблів водотоннажністю понад 100 тисячі тонн ведуться в Сєвєродвінську. Отже можлива співпраця з українськими підприємствами, вочевидь, не вийде за рамки поставок окремих вузлів і агрегатів.

Нагадаємо також, що проектування російських авіаносців ведеться з 2005 року, а початок їх будівництва намічено на 2010 рік. Відповідно до планів ВМФ РФ упродовж найближчих 20-30 років буде сформовано 5-6 авіаносних ударних груп.