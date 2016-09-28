"Немає приватних "Буків": у ЄП заявили про відповідальність Росії за катастрофу MH17

Про це вона повідомила у Twitter, коментуючи інформацію міжнародного слідства про те, що літак був збитий російською ракетою «Бук», яка була ввезена в Україну з Росії.

«А оскільки немає приватних «Буків», Російська Федерація несе відповідальність за MH17», - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над територією Донецької області.

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

17 липня 2016 року президент України наголосив, що лише РФ перешкоджає розслідуванню катастрофи малайзійського «Боїнга».

До міжнародної спільної слідчої групи входять представники п’яти країн - Нідердандів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.

Сьогодні, 28 вересня спільна міжнародна слідча група з розслідування катастрофи літака рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» встановила, що літак був збитий російською ракетою «Бук», яка була ввезена в Україну з Росії, із підконтрольної бойовикам території Донбасу.