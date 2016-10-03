Жителю Німеччини дозволили вирощувати коноплі в домашніх умовах

Федеральний інститут медикаментів і медичної продукції (BfArM) дозволив 53-річному чоловікові з Мангейма, який страждає на розсіяний склероз, вирощувати у себе в ванній кімнаті до 130 кущів рослини в рік для власного користування.

Інформацію відомство підтвердило у неділю, 2 жовтня, пише dw.com.

Читайте такожУ Берліні пройшла багатотисячна демонстрація за легалізацію марихуани

Це перший прецедент такого роду: до цих пір інститут завжди забороняв хворим вирощувати коноплі, незважаючи на те, що в Німеччині проживають майже 1000 осіб, яким дозволено вживати марихуану в лікувальних цілях. Вони мають право купувати її в аптеці, однак медична страховка цю послугу не оплачує. Один грам коштує близько 15 євро, відзначає агентство dpa.

Саме дорожнеча препарату і змусила жителя Мангейма подавати скарги в різні інстанції, так як його щорічні витрати на медикамент досягають близько 1500 євро.

Навесні 2016 року Федеральний адміністративний суд Німеччини постановив, що Федеральний інститут медикаментів і медичної продукції повинен дозволити вирощування конопель в домашніх умовах.

Читайте такожУ Хорватії дозволили вживати марихуану в лікувальних цілях

Згідно з чинним законом про наркотичних речовин, культивування, виробництво, торгівля, придбання та зберігання будь-яких частин конопель у ФРН забороняється, виняток може бути зроблено з дозволу Федерального інституту медикаментів і медичної продукції (BfArM), наприклад, для пацієнтів з тяжкими і хронічними захворюваннями.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Німеччини в середу, 4 травня, схвалив законопроект про використання конопель в медичних цілях. Тепер документ повинен надійти на розгляд Бундестагу, у разі прийняття закон може вступити в силу навесні 2017 року.