Бойовики напали на індійську військову базу у Кашмірі
В індійській частині Кашміру бойовики атакували військову базу в місті Барамулла, яке знаходиться в 50 км від найбільшого кашмірського міста Срінагар.
В результаті нападу загинув один прикордонник, ще один отримав поранення. Бойовики були озброєні стрілецькою зброєю і гранатами, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
У Барамулле знаходиться місцева штаб-квартира підрозділу індійської армії у боротьбі з повстанцями.
18 вересня бойовики напали на індійську військову базу в кашмирском місті Урі і вбили 18 солдатів. Індійські військові нанесли удари, в результаті чого, за їхніми словами, була зруйнована інфраструктура, яка використовувалася бойовиками, підтримуваними Пакистаном.
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Індія звинувачує Пакистан в постачанні зброєю та навчанні повстанців, які виступають за незалежність Кашміру від Індії і приєднання регіону до Пакистану. Ісламабад відкидає звинувачення.
Спірний регіон, велику частину населення якого складають мусульмани, став причиною двох індо-пакистанських воєн.
Зараз Індія контролює центр і південь Кашміру, під контролем Пакистану знаходиться північно-західна частина. Північно-схід регіону знаходиться під контролем Китаю.