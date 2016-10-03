Бойовики напали на індійську військову базу у Кашмірі

В результаті нападу загинув один прикордонник, ще один отримав поранення. Бойовики були озброєні стрілецькою зброєю і гранатами, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У Барамулле знаходиться місцева штаб-квартира підрозділу індійської армії у боротьбі з повстанцями.

18 вересня бойовики напали на індійську військову базу в кашмирском місті Урі і вбили 18 солдатів. Індійські військові нанесли удари, в результаті чого, за їхніми словами, була зруйнована інфраструктура, яка використовувалася бойовиками, підтримуваними Пакистаном.

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Індія звинувачує Пакистан в постачанні зброєю та навчанні повстанців, які виступають за незалежність Кашміру від Індії і приєднання регіону до Пакистану. Ісламабад відкидає звинувачення.

Спірний регіон, велику частину населення якого складають мусульмани, став причиною двох індо-пакистанських воєн.

Зараз Індія контролює центр і південь Кашміру, під контролем Пакистану знаходиться північно-західна частина. Північно-схід регіону знаходиться під контролем Китаю.