Послав далі, ніж ЄС: президент Філіппін порадив Бараку Обамі "йти до біса"
Президент Філіппін Родріго Дутерте запропонував президенту США Бараку Обамі «йти до біса», оскільки адміністрація американського лідера критикує підхід філіппінського президента до проблеми боротьби в наркоманією.
Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
Це не перше різка заява президента Філіппін на адресу Барака Обами і Євросоюзу.
Не обійшовся без порад Дутерте і Європейський союз. Об'єднанню 28 держав, на його думку, "краще вибрати чистилище - пекло вже переповнено", пише АР.
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Наприкінці вересня він також послав ЄС «до біса», коментуючи резолюцію парламенту союзу, засуджує методи його боротьби з наркоторгівлею у країні.
На саміті АСЕАН у вересня Дутерте повинен був зустрітися з Обамою. Однак перед самітом глава Філіппін назвав американського лідера «сучим сином», у зв'язку з чим зустріч перенеслася. Пізніше Дуртерте висловив співчуття у зв'язку зі своїм висловлюванням.