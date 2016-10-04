Послав далі, ніж ЄС: президент Філіппін порадив Бараку Обамі "йти до біса"

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Це не перше різка заява президента Філіппін на адресу Барака Обами і Євросоюзу.

Не обійшовся без порад Дутерте і Європейський союз. Об'єднанню 28 держав, на його думку, "краще вибрати чистилище - пекло вже переповнено", пише АР.

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Наприкінці вересня він також послав ЄС «до біса», коментуючи резолюцію парламенту союзу, засуджує методи його боротьби з наркоторгівлею у країні.

На саміті АСЕАН у вересня Дутерте повинен був зустрітися з Обамою. Однак перед самітом глава Філіппін назвав американського лідера «сучим сином», у зв'язку з чим зустріч перенеслася. Пізніше Дуртерте висловив співчуття у зв'язку зі своїм висловлюванням.