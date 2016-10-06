У Росії заявили, що США можуть готувати удар по силам Асада в Сирії

"У ряді авторитетних західних ЗМІ опубліковані "витоки" про обговорення в адміністрації Білого дому можливості нанесення ракетних і бомбових ударів по позиціях сирійських військ. Історія показує, що нерідко подібні вкидання виявляються прологом реальних дій", — цитує Конашенкова РИА Новости.

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Конашенков підкреслив, що особливе занепокоєння викликає інформація, що "ініціаторами даних провокацій є представники ЦРУ і Пентагону, які ще у вересні доповідали своєму президенту про нібито керованіть бойовиків "опозиції", а сьогодні лобіюють "кінетичні" сценарії в Сирії".