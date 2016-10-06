У Росії заявили, що США можуть готувати удар по силам Асада в Сирії
17:06, 06 жовтня 2016Світ
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У Міноборони РФ припускають, що "витік" в ЗМІ про обговорення в США можливості ударів по армії Сирії можуть бути прологом реальних дій, заявив офіційний представник російського відомства генерал-майор Ігор Конашенков.
В Міноборони РФ повідомили, що США можуть готуватися до нанесення ударів по силам Асада / REUTERS
"У ряді авторитетних західних ЗМІ опубліковані "витоки" про обговорення в адміністрації Білого дому можливості нанесення ракетних і бомбових ударів по позиціях сирійських військ. Історія показує, що нерідко подібні вкидання виявляються прологом реальних дій", — цитує Конашенкова РИА Новости.
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Конашенков підкреслив, що особливе занепокоєння викликає інформація, що "ініціаторами даних провокацій є представники ЦРУ і Пентагону, які ще у вересні доповідали своєму президенту про нібито керованіть бойовиків "опозиції", а сьогодні лобіюють "кінетичні" сценарії в Сирії".
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