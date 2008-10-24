У Баку сьогодні відбудеться інавгурація Алієва

У Баку сьогодні відбудеться інавгурація Ільхама АЛІЄВА, обраного Президентом Азербайджану на другий п`ятирічний термін.

На церемонії будуть присутні делегації низки зарубіжних країн, повідомляє радіо «Свобода».

Президентські вибори в Азербайджані пройшли 15 жовтня. За І.АЛІЄВА проголосували більш як 88% виборців.

Провідні опозиційні сили бойкотували вибори.

Місія спостерігачів ОБСЄ заявила, що голосування не повністю відповідало міжнародним стандартам.