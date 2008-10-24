У Баку сьогодні відбудеться інавгурація Алієва
08:50, 24 жовтня 2008Світ
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88% голосів виборців
У Баку сьогодні відбудеться інавгурація Ільхама АЛІЄВА, обраного Президентом Азербайджану на другий п`ятирічний термін.
На церемонії будуть присутні делегації низки зарубіжних країн, повідомляє радіо «Свобода».
Президентські вибори в Азербайджані пройшли 15 жовтня. За І.АЛІЄВА проголосували більш як 88% виборців.
Провідні опозиційні сили бойкотували вибори.
Місія спостерігачів ОБСЄ заявила, що голосування не повністю відповідало міжнародним стандартам.
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