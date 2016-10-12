Генасамблея ООН завтра розгляне питання про призначення нового генсека організації

Про це повідомляє Центр новин ООН.

"У четвер, 13 жовтня, делегати 71-ї сесії Генеральної асамблеї розглянуть питання про призначення нового генерального секретаря ООН. У четвер минулого тижня Рада безпеки рекомендувала Асамблеї призначити на цей пост Антоніу Гутерриша з Португалії - на період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року", - сказано в повідомленні.

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Гутерриш народився в 1949 році в Лісабоні. Він вивчав інженерну справу і фізику у Вищому технічному інституті, а також працював викладачем у виші. У 1974 році Гутерриш вступив до Соціалістичної партії. У 1995 році, через три роки після обрання на посаду генерального секретаря соціалістів, він став прем'єр-міністром Португалії. З червня 2005 по грудень 2015 року обіймав посаду верховного комісара ООН у справах біженців.

У своєму виступі в квітні 2016 року як кандидат на посаду керівника всесвітньої організації перед делегатами Генасамблеї ООН Гутерриш сказав, що йому знадобиться 28-річний досвід роботи на державній службі в Португалії, в тому числі на посаді прем'єр-міністра. За його словами, інтереси найбільш знедолених верств населення повинні бути в центрі уваги всіх програм та проектів ООН. Він також пообіцяв, що в разі призначення генсекретарем ООН, буде домагатися злагодженості в діяльності всієї системи ООН. Також Гутерриш наголосив, що сьогодні міжнародне співтовариство зазнає невдачі в справі запобігання конфліктам і в боротьбі з тероризмом і пообіцяв переламати цю тенденцію шляхом зміцнення превентивної дипломатії. Колишній прем'єр Португалії готовий розробити «дорожню карту» щодо забезпечення гендерної рівності в Секретаріаті ООН.

Його попередник Пан Гі Мун з Південної Кореї є восьмим генеральним секретарем ООН.

Пан Гі Мун змінив на цій посаді Кофі Аннана з Гани. До Кофі Аннана цей пост займали: Бутрос Бутрос-Галі (1992-1996), Хав'єр Перес де Куельяр (1982-1991), Курт Вальдхайм (1972-1981), У Тан (1961-1971), Даг Хаммаршельд (1953-1961) і Трюгве Лі (1946-1952). За всю історію ООН Секретаріат очолювали три представники Західної Європи, два представники Африки і від Азії, і один від Латинської Америки.