По книзі про світ Гаррі Поттера знімуть п'ять нових фільмів
Зйомки першої картини нової серії почалися в серпні 2015 року під керівництвом Девіда Єйтса, який зняв останні чотири фільми про Гаррі Поттера.
Джоан Роулінг оголосила, що серія фільмів "Фантастичні звірі та місця їх проживання" (Fantastic Beasts and Where to Find Them) за однойменною книгою відомої британської письменниці, буде складатися з п'яти фільмів замість запланованої раніше трилогії, повідомляє ТАСС.
"Я можу підтвердити, що будуть зняті п'ять фільмів, - заявила письменниця. - В даний час я роблю останні штрихи над другою частиною".
"Коли ви пізнаєте справжній розмах історії, ви зрозумієте, що просто неможливо вмістити все в один фільм", - заявила авторка Гаррі Поттера.
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Зйомки першої картини нової серії почалися в серпні 2015 року під керівництвом Девіда Єйтса, який зняв останні чотири фільми про Гаррі Поттера. Головну роль у фільмі зіграє володар премії "Оскар" за роботу в картині "Всесвіт Стівена Хокінга" (The Theory of Everything, 2014) Едді Редмейн. Його персонаж Ньют Скамандер - знаменитий магозоолог чарівного світу, який під час своєї подорожі стикається з безліччю магічних створінь. Він описує їх у своєму підручнику, який стане посібником для навчання Гаррі Поттера та його друзів. Сценарій стрічки написала сама Джоан Роулінг.
У світовий прокат перший фільм з серії "Фантастичні звірі та місця їх проживання" вийде 18 листопада 2016 року.
I'm the screenwriter. Currently putting the finishing touches to the second one. https://t.co/smffkQ42GZ— J. K. Rowling (@jk_rowling) October 13, 2016