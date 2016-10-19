Американський журнал для мандрівників назвав найкраще місто в світі
20:07, 19 жовтня 2016Світ
1705 0
Американський журнал для мандрівників Conde Nast Traveler склав рейтинг кращих міст світу, перше місце в якому зайняв Токіо.
Токио / REUTERS
Список був складений на основі голосування понад 300 тисяч читачів, до нього увійшло 40 міст.
Токіо було названо кращим за те, що в ньому ультрасучасні хмарочоси поєднуються з тихими храмами, крім того, саме тут знаходиться найбільша кількість ресторанів з мішленовськими зірками.
Друге місце зайняв Кіото, потім - італійська Флоренція. В першу десятку також потрапили швейцарський Люцерн, Сан-Мігель-де-Альєнде в Мексиці, канадські Ванкувер і Вікторія, Зальцбург (Австрія), Барселона (Іспанія) і Відень (Австрія).
Кращим островом в 2016 році був визнаний філіппінський Боракай.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter