Американський журнал для мандрівників назвав найкраще місто в світі

Список був складений на основі голосування понад 300 тисяч читачів, до нього увійшло 40 міст.

Токіо було названо кращим за те, що в ньому ультрасучасні хмарочоси поєднуються з тихими храмами, крім того, саме тут знаходиться найбільша кількість ресторанів з мішленовськими зірками.

Друге місце зайняв Кіото, потім - італійська Флоренція. В першу десятку також потрапили швейцарський Люцерн, Сан-Мігель-де-Альєнде в Мексиці, канадські Ванкувер і Вікторія, Зальцбург (Австрія), Барселона (Іспанія) і Відень (Австрія).

Кращим островом в 2016 році був визнаний філіппінський Боракай.