Олланд назвав те, що відбувається в Алеппо, справжнім військовим злочином

Про це президент Франції Франсуа Олланд заявив на прес-конференції за підсумками переговорів з російським президентом Володимиром Путіним і канцлером ФРН Ангелою Меркель, передає РБК з оссылкой на Reuters.

«Те, що відбувається в Алеппо — справжній військовий злочин», — сказав Олланд на спільній з Меркель прес-конференції.

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Зі схожою заявою виступила і Меркель. «Ми говоримо в даному випадку про злочинну діяльність, про злочини проти цивільного населення», – сказала вона.

Олланд підкреслив, що, перш за все, необхідно припинити бомбардування Алеппо з боку сирійського режиму, а також російських ВКС.

Французький президент назвав безглуздим вводити гуманітарну паузу на кілька годин. «Головне те, що населення Алеппо не може продовжувати жити в нестерпних умовах».