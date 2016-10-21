Друзі по КДБ стали заважати Путіну, вони стоять між ним та абсолютною владою – Atlantic Council

Однак, незважаючи на все це, не варто переоцінювати російську "стабільність". Про це пише експерт The Atlantic Council Андрес Аслунд, передає DT.UA.

Він нагадує, що рівень роздрібної торгівлі у Росії за минулий рік впав на 10%, а цього року – ще на 5%. Стандарти життя погіршуються, правда, протестів на горизонті не видно.

Але головне джерело нестабільності криється у конфліктах між російськими спецслужбами. Путін намагається змінити формат російських служб безпеки та державного управління. Він хоче консолідувати владу в своїх руках, проте старі генерали КДБ досі домінують у Раді безпеки і стоять у нього на шляху.

Ставши президентом в 2000 році, Путін був надзвичайно лояльний до своїх старих друзів з радянського КДБ і Санкт-Петербурга. Проте тепер все змінилося. Один за одним колишні КДБісти втрачають свої високі посади. Російський журналіст Євген Кисельов, який переїхав до України, порівняв тенденцію в Москві з чистками Сталіна в 1937 році: тих, хто знав Путіна з часів його роботи у Санкт-Петербурзі або в радянських спецслужбах і хто може дивитися на нього на рівних, усувають.

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Все почалося в серпні 2015 року, коли друг Путіна і впливовий голова РЖД Володимир Якунін втратив свою посаду. У лютому був звільнений глава державного банку Зовнішекономбанку Володимир Дмитрієв, чий банк фінансував підготовку до Олімпійських ігор у Сочі. А цього літа Путін звільнив одного зі своїх найближчих друзів – Віктора Іванова, який очолював Федеральну службу контролю за обігом наркотиків. У серпні втратив роботу й голова адміністрації президента Сергій Іванов, який був близьким радником Путіна. Всіх їх замінили більш молоді й більш лояльні технократи із спецслужб. Схоже, російський президент тепер цінує виконавців більше, ніж порадників.

Багатьох чиновників звинуватили у корумпованості, але це не означає, що у Росії почалася антикорупційна кампанія. Адже сам Путін і його друзі із санаційного списку найбільше наживаються на хабарництві. Жертвами стали чиновники і керівники державних підприємств низької ланки.

З квітня російські спецслужби почали підготовку до найбільшої реорганізації з часів президента Бориса Єльцина, який повністю ліквідував старий КДБ в 1991 році. Як повідомляла газета "Комерсант", тепер всі російські спецслужби будуть об'єднані в одну Федеральну службу безпеки РФ, яка в цілому нагадує радянський КДБ. Інше російське видання повідомляло про ймовірність скасування інституту президента як такого. Зате може з'явитися якесь "політбюро", а Путін стане його генеральним секретарем. Таким чином, йому не потрібно буде влаштовувати показові "перевибори", щоб продовжити своє правління.

Якщо в Росії хтось і може виступити проти цих намірів, то це Рада національної безпеки РФ, яка у сьогоднішній системі найбільше нагадує радянське "політбюро". Цьогоріч Путін відправив на пенсію трьох членів російського Радбезу, всі вони були колишніми агентами КДБ. Їхні місця зайняли головний політичний радник В'ячеслав Володін і новий глава адміністрації президента Антон Вайно. Путін також намагався зробити членом РНБО свого улюбленого охоронця Віктора Золотова. Проте через 6 днів його ім'я зникло з переліку постійних членів Ради без пояснень.

Сайт Кремля наполягає, що Золотов досі член організації, а сайт самої Ради затверджує зворотне. Таке тривале протиріччя між двома урядовими ресурсами виглядає дуже підозріло, якщо згадати бюрократію Кремля. Аслунд вважає, що Путін веде великий наступ, але він може виявитися не таким непереможним, як здається.

Раніше видання The American Interest писало, що в Росії триває непомітний військовий переворот. ФСБ поступово взяла під контроль всі фінансові потоки іструктури безпеки в країні. Таким чином, вона взяла під свій контроль значний вплив та владу в Росії.