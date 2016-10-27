Росія передала владі Нідерландів "додаткові дані" по катастрофі MH17 - ЗМІ

Про це повідомляє Dutch News з посиланням на міністра юстиції Арда ван дер Стера, передає РБК.

Міністр зазначив, що Міжнародна слідча комісія, яка проводить розслідування катастрофи, розгляне отримані дані і вирішить, чи будуть вони корисні для розслідування і чи містять вони обіцяні «радіолокаційні дані», повідомляє нідерландський телеканал NOS.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Міжнародна слідча група, яка проводить розслідування падіння літака рейсу МН17, досі не отримала від Росії "нових даних з радарів", які стосуються трагедії.

Нагадаємо, 6 жовтня офіційний представник генпрокуратури Нідерландів Вім Де Браун повідомив, що заяви російського МЗС з приводу того, що вони надали міжнародній слідчій групі первинні радарні дані по катастрофі малазійського Boeing-777, який був збитий над Донецькою областю, не відповідають дійсності.

Як відомо, спікер МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що за кілька днів до оприлюднення звіту слідчої групи (Joint Investigation Team) по катастрофі МН17, Росія надала первинні дані з радарів, а експерти, нібито, проігнорували цю інформацію.

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.