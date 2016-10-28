У Міноборони РФ спростовують факт авіаудару по школі в провінції Ідліб, а відео називають змонтованим

Про це заявив офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков, передає ТАСС.

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Відеокадри авіаудару, опубліковані в ЗМІ, є склеюванням більше 10 змонтованих відрізків, вважають у Росії.

За даними відомства, для перевірки інформації ЮНІСЕФ Міноборони РФ "ретельно проаналізувало дані" усіх засобів "об'єктивного контролю" повітряної обстановки в північній частині Сирії.

"Ми проаналізували фото та відеокадри "свідоцтв" руйнування школи. Опубліковані в ряді ЗМІ відеокадри нанесення удару по н.п. Хасс є склеюванням більше 10 змонтованих відрізків, знятих з різною роздільною здатністю в різний час доби... У середу 26 жовтня жоден літак ВКС Росії в даний район не заходив", - сказав Конашенков.

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За його словами, на опублікованій ЗМІ фотографії видно, що пошкоджена тільки одна торцева стіна будівлі, причому всі парти в класі стоять на своїх місцях. "Більше того, через пролом у стіні чітко видно, що огорожа рожевого кольору навпаки - ціла і не має навіть осколкових пошкоджень. При вибуху авіаційного боєприпасу такого не може бути в принципі - огорожа і всі стіни будівлі повинні бути зруйновані і посічені осколками, а меблі зметені ударною хвилею", - розповів Конашенков.

Для підтвердження цієї інформації в четвер вранці в район Хасса був спрямований російський безпілотник. Аерофотозйомка ВКС РФ, проведена в районі авіаудару по школі, встановила "відсутність характерних ушкоджень" для повітряних бомбардувань.