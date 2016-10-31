Екс-президента Сальвадору заарештовано за привласнення мільйонів доларів державних коштів

Як оголосила генеральна прокуратура, також заарештовано шість колишніх чиновників його уряду, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

51-річний Антоніо Сака, у минулому відомий журналіст, обіймав пост президента Сальвадору з 2004 по 2009 роки.

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Наголошується, що в січні цього року іншому колишньому президентові країни, Маурісіо Фунесу, було пред'явлено звинувачення в корупції.

Ще один колишній сальвадорський президент, Франсиско Флорес, який керував країною з 1999 по 2004 роки, помер за тиждень до початку судового процесу над ним у справі про незаконне присвоєння дотацій, виділених Сальвадору урядом Тайваню.