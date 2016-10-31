У США автомобіліст збив на парковці 22 людини після гонки NASCAR
05:15, 31 жовтня 2016Світ
757 0
22 людини постраждали, коли автомобіліст в'їхав у натовп людей після гонки NASCAR в штаті Віргінія.
Загиблих немає., дев'ять постраждалих були госпіталізовані / twitter.com/CommissionerKY
Про це повідомляє Дождь з посиланням на USA Today.
ДТП сталося в неділю, 30 жовтня, в місті Мартінсвілл.
Представник поліції штату Коррін Геллер заявила, що водій Chevrolet SSR спробував обігнати джип під час виїзду з місця проведення перегонів NASCAR і врізався в групу пішоходів.
Читайте такожУ Данії автобус з підлітками-біженцями потрапив у ДТП: 16 осіб травмовано
Свідок події Роджер Вулф заявив газеті, що водій виїхав зі своєї смуги, врізався в джип, а потім наїхав «на шістьох або сімох людей і повністю переїхав ще одного».
За словами свідків, водій, як здавалося, не розумів, де знаходиться.
Загиблих немає. Дев'ять постраждалих були госпіталізовані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter