У США автомобіліст збив на парковці 22 людини після гонки NASCAR

Про це повідомляє Дождь з посиланням на USA Today.

ДТП сталося в неділю, 30 жовтня, в місті Мартінсвілл.

Представник поліції штату Коррін Геллер заявила, що водій Chevrolet SSR спробував обігнати джип під час виїзду з місця проведення перегонів NASCAR і врізався в групу пішоходів.

Читайте такожУ Данії автобус з підлітками-біженцями потрапив у ДТП: 16 осіб травмовано

Свідок події Роджер Вулф заявив газеті, що водій виїхав зі своєї смуги, врізався в джип, а потім наїхав «на шістьох або сімох людей і повністю переїхав ще одного».

За словами свідків, водій, як здавалося, не розумів, де знаходиться.

Загиблих немає. Дев'ять постраждалих були госпіталізовані.