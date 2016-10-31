Росія не готова назвати точну дату засідання Ради Росія-НАТО

Дати проведення наступного засідання Ради Росія – НАТО, у Москві поки не можуть назвати. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олексій Мєшков, передає ТАСС.

Наразі, за словами Мєшкова, йде робота над порядком денним.

«Зараз у роботі порядок денний… знаходимося в просунутій стадії», - сказав він.

При цьому, чиновник відзначив, що дата засідання вимальовується, однак досі невідома.

Читайте такожРосія пригрозила "відповіддю" на розміщення батальйонів НАТО у Польщі та Прибалтиці

«Більш-менш вже вимальовується дата проведення Ради Росія-НАТО, але конкретно назвати (строки) не готовий», - сказав він.

Нагадаємо, 26 жовтня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловив готовність провести нове засідання Ради НАТО-Росія для відпрацювання механізму зменшення ризиків, пов'язаних з військовою діяльністю.

"Зараз ми обговорюємо різні пропозиції щодо механізму зменшення ризиків, і ми готові провести нове засідання Ради Росія - НАТО для продовження цього обговорення", - заявив генсек НАТО.

За словами Столтенберга, Альянс і Росія ведуть діалог з питань, пов'язаних зі "зменшенням ризиків та прозорістю військової діяльності вздовж наших кордонів".