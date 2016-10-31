Росія не готова назвати точну дату засідання Ради Росія-НАТО
Що ж стосується порядку денного, то у Москві заявили, що робота над ним знаходиться у "просунутій стадії".
Дати проведення наступного засідання Ради Росія – НАТО, у Москві поки не можуть назвати. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олексій Мєшков, передає ТАСС.
Наразі, за словами Мєшкова, йде робота над порядком денним.
«Зараз у роботі порядок денний… знаходимося в просунутій стадії», - сказав він.
При цьому, чиновник відзначив, що дата засідання вимальовується, однак досі невідома.
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«Більш-менш вже вимальовується дата проведення Ради Росія-НАТО, але конкретно назвати (строки) не готовий», - сказав він.
Нагадаємо, 26 жовтня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловив готовність провести нове засідання Ради НАТО-Росія для відпрацювання механізму зменшення ризиків, пов'язаних з військовою діяльністю.
"Зараз ми обговорюємо різні пропозиції щодо механізму зменшення ризиків, і ми готові провести нове засідання Ради Росія - НАТО для продовження цього обговорення", - заявив генсек НАТО.
За словами Столтенберга, Альянс і Росія ведуть діалог з питань, пов'язаних зі "зменшенням ризиків та прозорістю військової діяльності вздовж наших кордонів".