Генсек Організації ісламського співробітництва пішов у відставку після жарту на адресу президента Єгипту

В офіційній заяві ОІС говориться, що Іяд Мадані покидає пост за станом здоров'я, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше Мадані приніс вибачення Єгипту, заявивши, що не збирався ображати кого-небудь.

Читайте такожСаміт Організації ісламського співробітництва засудив Іран за підтримку тероризму

Міністерство закордонних справ Єгипту, між тим, заявило, що вважає висловлювання серйозним порушенням стосовно одного із засновників організації.

Раніше Мадані обмовився, назвавши президента Тунісу замість ас-Себсі прізвищем єгипетського лідера ас-Сісі, і щоб згладити незручність сказав, що впевнений, що у того в холодильнику "є не тільки вода".

Таким чином Мадані натякнув на висловлювання президента Єгипту, який нещодавно заявив, що "10 років в його холодильнику не було нічого, крім води".