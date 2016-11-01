ІДІЛ планує використати 25 тисяч цивільних як "живий" щит в Мосулі - ООН

Терористичне угрупування «Ісламська держава» планує використати в якості живого щита 25 тисяч цивільних в Мосулі. Про це заявив прес-секретар ООН з прав людини Равіна Шамдасані, пише REUTERS.

Вона зазначила, що за даними ООН бойовики ІДІЛ намагались перевезти 25 тисяч осіб з міста Хаммам аль-Аліл, яке знаходиться на півдні від Мосула, на вантажних автомобілях та бусах, ймовірно, для того, щоб використати їх в якості "живого щита" для оборони власних позицій.

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Втім більшість вантажівок повернулись через авіацію Однак деякі автобуси із цивільними дісталися Абусаіфа, що знаходиться в 15 км на північ від міста Хаммам аль-Аліл.

Крім того, за словами Шамдасані, бойовики ІДІЛ вбили в суботу 40 колишніх членів іракських сил безпеки поблизу Мосула та викинули тіла в річку Тигр.

Нагадаємо, іракські військові продовжують штурм "столиці" так званої Ісламської держави – місто Мосул.

Мосул – найбільше місто під контролем бойовиків, де до війни проживало майже 2 млн осіб, вважається "столицею" ІДІЛ в Іраку.