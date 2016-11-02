Керрі: США дадуть відповідь Росії на кібератаки у "встановлені терміни"

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі в інтерв'ю Wired, передає РБК.

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"Ну, рішення про відповідь було зроблено давно. Ця міра буде прийнята у встановлені президентом терміни і може бути не видною для вас", - сказав Керрі.

Він підкреслив, що немає мови про те, щоб "просто сидіти", не вживаючи відповідних заходів.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон має можливість відповісти РФ на кібератаки. За його словами, ефект таких дій буде "величезний".

Раніше розвідувальне співтовариство США звинуватило російський уряд у зв'язку з нещодавніми зломами пошти американських політичних організацій і політичних діячів через майбутні вибори у США.