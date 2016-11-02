Більшість вбивств не розкриваються: в ОБСЄ закликали припинити безкарність злочинів проти журналістів

Країни-учасниці ОБСЄ напередодні Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів закликали активізувати свої розслідування, виявити та притягнути до відповідальності тих, хто скоює злочини проти журналістів.

Таку заяву представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович оприлюднено на сайті ОБСЄ.

Вона підкреслила, що чиновникам не вдається вжити заходів для скорочення нападів на журналістів.

"Сумний факт, що дев'ять з кожних десяти вбивств журналістів ніколи не розкриваються і що переважна більшість фізичних нападів на журналістів не розслідуються. Ці статистичні дані показують, що поодинці ми не можемо відмовитися і здатися у боротьбі за безпеку журналістів і свободу ЗМІ", – наголосила вона.

Читайте такожНацполіція: розслідування вбивства Шеремета триває, у справі винесено більш як 97 судових рішень

Крім того, у заяві також оприлюднено імена загиблих журналістів, вбивства яких досі не розкриті.

"Суворої риторики недостатньо, багато держав-учасників повинні перетворити слова в конкретні справи і конкретні дії", – наголосила вона.

Нагадаємо, за останні десять років у світі загинуло 700 журналістів. Про це заявив Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун та закликав вшанувати пам'ять представників ЗМІ, які були вбиті при виконанні службового обов'язку.

В ООН закликали гарантувати журналістам право говорити правду можновладцям.